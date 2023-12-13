Усинск, Коми, 13 декабря, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Суд признал 30-летнего жителя Усинска в Республике Коми виновным в поджоге здания отделения ФСБ в Усинске и приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

РИА Новости/Алексей Филиппов

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

Первые три года преступнику предстоит отбывать наказание в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.

Суд установил, что в мае мужчина, будучи пьяным, поджёг окно и стену здания управления ФСБ. Правоохранители его оперативно задержали по горячим следам и арестовали.

Как сообщало ИА Регнум, 23 ноября в Перми задержали 72-летнего руководителя ансамбля одного из городских дворцов культуры при попытке поджечь здание военкомата. По информации правоохранителей, мужчина бросил в здание бутылку с зажжённым фитилём. Бутылка отскочила и упала в снег. Пенсионер сообщил, что действовал по указанию неизвестных, позвонивших ему на телефон и представившихся сотрудниками полиции. Против него возбудили уголовное дело о теракте.

В Воронеже 29 ноября сотрудники ФСБ предотвратили попытку теракта в военкомате, задержав 37-летнего мужчину. По данным правоохранителей, он по заданию украинских террористических организаций собирался взорвать самодельное взрывное устройство на территории военкомате, а потом бежать на Украину, чтобы вступить в ВСУ.