Варшава, 13 декабря, 2023, 18:31 — ИА Регнум. По результатам заседания специальная комиссия парламента Польши отправила в отставку глав всех пяти спецслужб. Об этом сообщило местное издание Infosecurity24 со ссылкой на вице-председателя комиссии Марека Бернацкого.

artifant / blickwinkel /Global Look Press

«Депутаты дали положительное заключение по поступившим в среду заявлениям об увольнении главы Разведывательного управления, Агентства внутренней безопасности, Службы военной разведки и Служба военной контрразведки и главы Центрального антикоррупционного бюро», — говорится в публикации.

В частности, в отставку ушли полковник Бартош Ярмушкевич (разведуправление), Кшиштоф Вацлавек (внутренняя безопасность), а также бригадный генерал Марек Лапиньский (военная разведка), бригадный генерал Мацей Шпановский (военная контрразведка) и Анджей Строжны (Центральное антикоррупционное бюро).

Председатель Михал Граматыка рассказал, что парламентский комитет по спецслужбам получил заключение по просьбе премьер-министра Дональда Туска уволить глав всех пяти секретных служб. Заключение Комиссии является одним из этапов, необходимых для кадровых изменений на этих постах.

Как сообщало 13 декабря ИА Регнум, Анджей Дуда привёл к присяге нового премьер-министра Дональда Туска.

После парламентских выборов в Польше большинство получила находившаяся в оппозиции «Гражданская коалиция», возглавляемая Туском. 10 ноября она подписала соглашение о создании коалиции с партиями «Третий путь» и «Левые», объявив о намерении сформировать правительство.

Днём ранее Туск, выступая с программной речью к Сейму, представил новое правительство. Тогда он объявил, что вице-премьером и министром национальной безопасности назначит лидера Польской крестьянской партии Владислава Косиняка-Камыша.