* движение признано экстремистским и запрещено в РФ

Москва, 13 декабря, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Учредитель телеканала ТНТ Music компания «Фонбет ТВ» должна выплатить штраф в размере 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Такое решение 13 декабря вынес Таганский суд Москвы.

Кадр из видео «ТНТ MUSIC»

Дело рассматривали по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ («Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол»).

«Судом рассмотрен протокол <…> в отношении ООО «Фонбет ТВ», которой назначен штраф в размере 1 млн рублей», ― сообщили в инстанции.

В июне Басманный суд Москвы составил на компанию «Фонбет ТВ», которой принадлежит ТНТ Music, административный протокол о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Компании грозил штраф до 4 млн рублей либо приостановка работы на срок до 90 суток.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября Верховный суд России признал экстремистской деятельность международного общественного движения ЛГБТ и запретил её в России. В суд с иском обратился Минюст. Представители ответчика на заседание не явились. Заседание прошло в закрытом режиме, длилось более четырех часов, так как материалы дела насчитывают порядка 20 томов.

Требование о запрете организации связано с тем, что в деятельности ЛГБТ-движения на территории России неоднократно выявляли различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.

Первого декабря Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 500 тысяч рублей российский музыкальный телеканал Aiva за демонстрацию видеоклипа Сергея Лазарева, в котором Роскомнадзор обнаружил пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. В одном из фрагментов клипа показаны отношения двух людей одного пола, транслирующих гомосексуальные предпочтения, что, по мнению суда, демонстрирует их приемлемость в обществе.

После этого музыкальный клип на песню Лазарева «Так красиво» пропал с YouTube-канала. Также он стал недоступен и на сайте певца.