Вашингтон, 13 декабря, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Американские чиновники пришли в ярость из-за вскрывшихся утечек секретной информации с их оценками и опасения по поводу развития украинского конфликта. Об этом 13 декабря сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

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По информации издания, такие документы оказались в открытом доступе после их публикации на платформе Discord в начале 2023 года.

«Мы были ошеломлены и разъярены», — заявил изданию один из американских чиновников.

Утечка засекреченных документов американской разведки «опровергла радужные оценки [Белого дома] и продемонстрировала, что втайне [политики] Соединённых Штатов питали глубокую озабоченность по поводу перспектив [военного] успеха» Киева, отмечается в статье.

При этом содержащаяся в этих документах информация повлияла на группу сторонников республиканцев в Палате представителей США, усомнившихся в целесообразности продолжения оказания поддержки Киеву. Затем именно эта группа организовала «мощный блок» и оказала давление на Белый дом, заблокировав пакет дополнительной помощи Украине в размере $106 млрд, говорится в материале.

Авторы публикации уточнили, что из-за утечки в интернете появились снимки около 50 документов высокого уровня секретности, в которых подробно излагались данные американской разведки в отношении различных внешнеполитических проблем США. По их данным, сразу после утечки начали кампанию по цензуре американского медиаполя, рассылая национальным СМИ запросы о планируемых публикациях и отслеживая распространение секретных материалов в сети.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 13 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что США после провала контрнаступления ВСУ включили «новую мантру»: не дать президенту России Владимиру Путину победить в конфликте на Украине, чтобы Москва не завоевала НАТО. По его словам, в Вашингтоне считают, что при таком варианте развития событий США не удастся отсидеться.

Ранее в этот же день конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что власти США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине и противостояния с Россией. Она отметила, что из-за этого Вашингтон может принять решение отправить на Украину американских военных, когда у Киева закончатся мужчины военного возраста.