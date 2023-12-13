Москва, 13 декабря, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Певец Филипп Киркоров подал судебный иск к коллеге Любови Успенской о защите чести и достоинства на ₽10 млн, сообщил 13 декабря РЕН ТВ адвокат российского исполнителя Александр Добровинский.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Любовь Успенская и Филипп Киркоров

«Гражданка США Люба Успенская дала интервью даме, которую зовут Алёна Жигалова, в котором наговорила каких-то вещей, которые Филиппу Бедросовичу явно не понравились», — рассказал юрист.

Добровинский сообщил, что Успенская назвала Киркорова женоненавистником, вруном и фейком. По словам адвоката, такие заявления наказуемы в России. Он обратился к экспертам-лингвистам, которые установили, что слова певицы можно расценить как порочащие честь и достоинство.

Как сообщало ИА Регнум, певец Егор Крид (Булаткин) в ноябре подал судебный иск к Лиге безопасного интернета и её главе Екатерине Мизулиной, потребовав взыскать ₽1 млн. Артист заявил, что о нём распространили порочащую информацию.

Основанием для иска стало заявление Мизулиной, будто Крид стал «главным скамером (мошенником) страны». Предварительное заседание по делу назначили на 14 декабря.