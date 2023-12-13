Владимир, 13 декабря, 2023, 17:27 — ИА Регнум. В результате столкновения автобуса и фуры в Александровском районе Владимирской области пострадали 28 человек. По данным источника РЕН ТВ, в больницу доставили 22 пострадавших, остальные шестеро своим ходом добрались до травмпункта в Сергиеве-Посаде.

Кадр из видео

Согласно информации портала «МВД Медиа», по состоянию на 15:30 за медицинской помощью обратились 20 пассажиров автобуса, из которых двое находятся в тяжёлом состоянии.

«Как докладывают оперативные службы, из делегации костромских учителей пострадали 19 человек. Двое из них находятся в средней степени тяжести и госпитализированы. У остальных ― травмы лёгкой степени. Они проходят комплексное обследование», ― написал губернатор Костромской области Сергей Ситников в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что авария произошла 13 декабря около 14 часов на 11-м км автодороги М-8 «Холмогоры». Предварительно, водитель автобуса врезался в фуру, ехавшую в том же направлении. В результате мужчина скончался.

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На месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренных служб. Точные причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ситников распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь. К месту аварии направили два автобуса из Ярославля и экипаж ДПС. Педагогов разместят в пунктах временного пребывания, обеспечат горячим питанием, окажут психологическую помощь и доставят домой.

Как сообщал ИА Регнум, автобус с учителями и руководителями образовательных организаций Костромской области попал в ДТП 13 декабря. Авария произошла на участке федеральной трассы на границе Ярославской и Владимирской областей. В результате погиб водитель автобуса, несколько человек пострадали.

Делегация ехала в Москву на закрытие Года педагога и наставника. Автобус арендовали у частного перевозчика.