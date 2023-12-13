Москва, 13 декабря, 2023, 18:08 — ИА Регнум. В Москве двух россиян впервые лишили гражданства за совершение преступления, сообщили 13 декабря в пресс-службе столичного МВД.

Иван Шилов, ИА Регнум

«В отношении двоих приезжих вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации, а действующие паспорта граждан РФ изъяты», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Лишили гражданства за наркотики

Решение о лишении гражданства приняли в отношении двух приезжих мужчин, осуждённых за хранение наркотических веществ. Их привлекли к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину на Привольной улице. При общении с полицейскими мужчина заметно нервничал, поэтому его решили досмотреть. В результате у него нашли 19 свертков с мефедроном.

Второго россиянина задержали сотрудники ДПС на Косинском шоссе. При остановке такси сотрудники ДПС обратили внимание, что 31-летний пассажир заметно нервничал. У мужчины изъяли один сверток с запрещённым веществом.

Новый закон «О гражданстве Российской Федерации»

Президент России Владимир Путин 28 апреля подписал новый базовый закон «О гражданстве Российской Федерации». Он вступил в силу 26 октября. В законе упростили получение российского гражданства, а также ввели механизм прекращения гражданства.

Согласно документу, приобретённое гражданство прекращается, если россиянин совершил одно из предусмотренных данным законом преступлений или готовился к его совершению. Так, лишат гражданства за терроризм, преступления против государства, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, а также в случае личного волеизъявления гражданина.

С апреля в стране также действует закон о лишении гражданства за дискредитацию российской армии и преступления, создающие угрозу национальной безопасности. В документе также упоминаются диверсия, содействие диверсионной деятельности, дезертирство, публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, уничтожение либо повреждение воинских захоронений, призывы к введению ограничительных мер в отношении России.

Как сообщало ИА Регнум, президент 22 ноября утвердил новые положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства. Глава государства утвердил положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства, положение о порядке принесения присяги, образец бланка с текстом присяги. При этом сам текст присяги гражданина России остался прежним.

Директор консульского департамента МИД Алексей Климов заявил в октябре, что за первые девять месяцев 2023 года в российское гражданство за рубежом приняли более 15 тысяч человек. Он отметил, что подавляющее число из них — это дети, получившие гражданство по рождению.