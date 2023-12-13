Москва, 13 декабря, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что только сильный человек способен поставить национальные интересы выше собственной карьеры, которая в любом случае в какой-то момент завершится в отличие от существования страны. Об этом он сказал на площадке «Будущее России», организованной перед партийным съездом «Единой России».

«Мы все живые люди с амбициями, ценностями, представлениями. Но в какой-то момент карьера может прийти в противоречие с интересами страны. И тогда сильные люди выбирают страну, потому что любая карьера завершится, а наша страна, наша великая Россия останется», — сказал замглавы Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Медведев рассказал, как отличить патриота от предателя. По его мнению, патриотизмом является не образ мыслей, а действия человека. Медведев отметил, что у людей, любящих Родину, «очень разные лица», и у предателей оно тоже своё, особенное.