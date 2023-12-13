Москва, 13 декабря, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Датское правительство едва ли станет давить на власти Фарерских островов, вынуждая их расторгнуть соглашение с Россией о рыболовстве, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец. Об этом он заявил 13 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Stefan Wisselink / Gásadalur Фарерские острова

Ранее эксперт Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль заявил, что когда Фарерские острова (автономия в составе Датского королевства) продлили с Россией соглашение о рыболовстве, они поставили Копенгаген, который участвует в санкционном давлении на Россию, в глупое положение.

«Я бы не стал говорить, что это соглашение какое-то особенное, из ряда вон выходящее. Фарерские острова являются автономным регионом Дании, который самостоятельно управляет своей экономикой. К тому же Фарерские острова не входят в Евросоюз, поэтому решения об антироссийских санкциях на них не распространяются. В то же время у них нет права на самостоятельное заключение международных договоров, однако в данном случае речь идёт не о новом договоре, а о продлении старого, который Данией не был денонсирован», — объяснил Зубец.

Он также напомнил, что рыболовство — это основной вид экономики на этих островах и для местных жителей большое значение имеет возможность вылавливать треску в Баренцевом море в обмен на доступ российских рыболовов в территориальные воды островов.

«Вообще у Дании довольно напряжённые отношения с островами, которые экономически от неё зависят довольно слабо. Поэтому я не думаю, что датское правительство будет давить на органы экономического самоуправления островов с целью заставить их разорвать соглашение с Россией о рыболовстве. В противном случае на Фарерских островах может подняться новая волна сепаратизма», — предположил Зубец.

Он подчеркнул, что Европейский союз там, где ему выгодно, не спешит выходить из соглашений с Россией, особенно если они имеют для европейской экономики большое значение. Это касается, например, отношений с «Росатомом», без которого большая часть европейской атомной энергетики остановится, или поставок сжиженного газа, без которого Европа тоже жить не может.

«То есть когда надо, Европа закрывает глаза на санкции. Я думаю, что в истории с Фарерскими островами реакция будет такой же», — подытожил Зубец.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Сплидсбоэля, ранее этому соглашению много внимания не уделяли, однако теперь на фоне конфликта на Украине эта тема внезапно стала весьма чувствительной. Он считает, что соглашение о рыболовстве стало частью политики безопасности, так как Россия якобы может шпионить за Западом через Фарерские острова.

В октябре 2023 года Росрыболовство предложило ввести запрет на ввоз рыбной продукции с Фарерских островов в качестве ответной меры на заградительные действия в отношении российских рыболовецких предприятий. Как оказалось, правительство Фарерских островов в июне ужесточило санкции в отношении российского рыболовства. В порты острова разрешили заходить только в рамках двустороннего межправительственного соглашения, также был установлен новый лимит перегрузки: около 100 тыс. тонн рыбы, выловленной в фарерских водах.

Между тем ещё в ноябре 2022 года правительство Фарерских островов предлагало заключить с Россией новое соглашение о квотах на вылов рыбы.