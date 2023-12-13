Осло, 13 декабря, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский попытался оправдать перед западными странами тяжёлое положение украинской армии в зоне боевых действий наступлением зимы. Он выступил с таким утверждением 13 декабря на пресс-конференции участников саммита стран Северной Европы, которую транслировали на странице офиса Зеленского в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Иван Шилов ИА Регнум

«Касаемо заявлений некоторых генералов, некоторых военных [о тупике в украинском конфликте]: в любом случае это не о кризисе, это о зиме. Зимой всегда замедляются те или иные операции: контрнаступательные или оборонные… Зимой всё замедляется», — заявил Зеленский.

Таким образом глава киевских властей отметил на вопрос о том, является ли на фронте критической, так как некоторые американские генералы говорят, что Киеву необходимо перейти к обороне.

Как сообщало ИА Регнум, американская газета The Washington Post 4 декабря написала, что после начала зимы военные чиновники Украины стали признавать, что конфликт зашёл в тупик.

Главнокоманудющий ВСУ Валерий Залужный 2 ноября заявил в интервью британском изданию The Economist, что конфликт на Украине зашёл в тупик и украинские войска не могут добиться успехов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 ноября заявил, что в Кремле не согласны с заявлениями Залужного о тупике в конфликте на Украине. Он также призвал Киев как можно скорее понять, что у него нет перспективы победы на поле боя.