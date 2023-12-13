Ставрополь, 13 декабря, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Ставропольская предпринимательница приобрела участок площадью 3 тыс. кв. м в станице Темнолесская и организовала там контактный зоопарк, заработав с середины апреля 2022 года на животных ₽33,5 млн.

Илья Наймушин/РИА Новости

Как стало известно ИА Регнум, в отношении владелицы бизнеса 39-летней Ирины Калюжной началась прокурорская проверка. Всё дело в том, что у неё не было соответствующей лицензии для использования животных для зоопарка и шоу.

В то же время не по назначению она использовала и приобретённый участок: по документам это была земля для индивидуального жилищного строительства. В отношении Калюжной возбудили уголовное дело за незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере.

С сентября запись на посещения альпак, лам, пони и других животных прекратили, перестали выходить и посты в социальных сетях контактного зоопарка.

Как сообщало 12 декабря ИА Регнум, Таганский суд Москвы продлил на два месяца арест блогеру Аязу Шабутдинову. Ему предъявили 15 обвинений в мошенничестве. На проверке находятся ещё 25 заявлений, отметил следовател.

Защита блогера просила суд выпустить его под залог в ₽50 млн, пропорционально увеличивая сумму с каждым новым заседанием, но судья приняла сторону обвинения.

Блогера обвиняют в особо крупном мошенничестве. Ему грозит до 10 лет колонии. Потерпевшие пожаловались, что приобрели курсы, состоявшие из «советов верить в себя».