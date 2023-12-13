Краснояружский район, Белгородская область, 13 декабря, 2023, 17:10 — ИА Регнум. В результате наезда гражданского автомобиля на мину в районе хутора Высокий в Белгородской области три человека получили ранения, сообщил 13 декабря глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Инцидент произошёл в Краснояружском районе.

«Три человека пострадали: у одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго — закрытая черепно-мозговая травма», — сообщил Гладков, уточнив, что их доставили в горбольницу Белгорода.

Третьего пострадавшего госпитализировали в Краснояружскую центральную районную больницу с сотрясением мозга.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ нанесли 12 декабря ряд ударов по территории Белгородской области. В селе Щетиновка с беспилотников сбросили пять взрывных устройств. По окраине села Сподарюшино в Грайворонском городском округе ВСУ выпустили семь миномётных снарядов.

В Шебекинском городском округе украинская армия обстреляла сёла Белянка и Новая Таволжанка, посёлок Первомайский, хутор Марьино.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники полиции и ФСБ задержали жителя Симферополя по подозрению в покушении на сотрудника администрации Запорожской области.

По версии следствия, он изготовил бомбу и прикрепил её к автомобилю чиновника. Ночью, когда в машине находились люди, он привёл в действие взрывное устройство. В результате трёх человек госпитализировали с ожогами. У задержанного при обыске изъяли взрыватели и взрывчатое вещество иностранного производства.