Санкт-Петербург, 13 декабря, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Бывшего генерального директора «Метростроя Северной столицы» и нынешнего зампредседателя комитета по транспорту Владимира Шмидта задержали в Санкт-Петербурге. Об этом 13 декабря со ссылкой на источник сообщил «Деловой Петербург».

Как уточнил собеседник издания, речи о претензиях по текущим обязанностям Шмидта не идёт. В Смольном заявили, что пока не видят оснований для принятия каких-либо кадровых решений по Шмидту.

По информации «Фонтанки», задержание чиновника связано со специфическим расходованием средств при строительстве станции «Путиловская». Других подробностей задержания не сообщают.

В конце 2020 года бывшего генерального директора ЗАО «Пилон» Владимира Шмидта назначили генеральным директором АО «Метрострой северной столицы». эту должность он занимал до конца 2022 года.

АО «Метрострой Северной столицы» ― совместное предприятие правительства Санкт‑Петербурга (65%) и Группы ВТБ (35%). Общество учредили 12 октября 2020 года для реализации планов Петербурга по строительству метро. 1 октября 2021 года правительство РФ признало МССС единственным исполнителем осуществляемых комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Сегодня «Метрострой Северной столицы» строит четыре станции метро: «Горный институт», «Театральная», «Юго‐Западная» и «Путиловская».

Как сообщало ИА Регнум, по информации городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, в 2024 году в Петербурге откроют три новых станции подземки: «Горный институт», «Юго-Западная» и «Путиловская», продолжатся работы по станции «Театральная». Из 13 проектируемых станций восемь будут находиться на шестой (коричневой), Красносельско-Калининской, линии, которая свяжет юго-запад с центром города.