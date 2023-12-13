Вашингтон, 13 декабря, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Элитная 47-ю механизированная бригада украинских войск оказалась на грани разгромного поражения из-за дефицита артиллерийских боеприпасов. Об этом 13 декабря написало американское издание Military Watch Magazine.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Нехватка боеприпасов вынуждает бойцов [ВСУ] принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью», — говорится в материале.

Прекращение поставок западных вооружений способствует подрыву боеспособности Киева и может стать причиной развала фронта на самых ключевых направлениях, предупредили журналисты.

Военные ВСУ, принимающее участие в боях, пожаловались на поставляемые Евросоюзом вооружения, качество которых, по их словам, как правило не выдерживает никакой критики, а иногда они бывают бесполезными в боевых действиях.

«Итальянское оборудование особенно печально известно своим низким качеством», — заявили украинские бойцы.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября обозреватели Telegraph написали, что ВСУ не могут не только вести контрнаступление, но даже остановить наступление Вооружённых сил России, так как Запад не поставляет им достаточного количества артиллерийских снарядов «натовского» калибра 155 мм. Они напомнили, что в западных странах пообещали Киеву предоставить 1 млн снарядов, однако так и не смогли выполнить это обещание.

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис 28 ноября отметил, что Россия победит в конфликте на Украине, потому что она, в отличие от Киева, не зависит от других стран в политической, военной и финансовой сферах. Эксперт напомнил, что американский Конгресс так и не смог согласовать помощь Киеву, а Евросоюз так и не поставил ВСУ обещанный миллион артиллерийских снарядов.