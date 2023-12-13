Москва, 13 декабря, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Власти США действительно могут направить воинские части на Украину, если та начнёт проваливаться, считает политолог, доцент департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. Об этом он заявил 13 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее член палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что поскольку власти США заинтересованы в продолжении конфликта с Россией, то могут отправить на Украину американских мужчин «военного возраста», когда там закончатся люди, пригодные для службы.

«В этих словах есть зерно истины. Я думаю, что если Украина будет проваливаться, то американцы начнут с советников, а потом отправят какие-то воинские части. Я на 90% уверен, что если на вооружении Украины появятся F-16, то как минимум в половине из них будут сидеть представители не только США, но и стран Европы. Из Германии, Польши, Болгарии и даже Турции. Это почти наверняка», — сказал Суздальцев.

Он обратил внимание, что происходящее сейчас на Украине уже случалось в истории человечества. Речь идёт о Вьетнамской войне. Суздальцев напомнил, что там всё начиналось с противостояния друг другу двух частей Вьетнама, пока не перешло в стадию, на которой в конфликт вмешались американские войска. Поэтому прямое подключение американских военных к украинскому конфликту может быть вполне реалистичным сценарием. Однако до прямого конфликта между Россией и США дело не дойдёт.

«Такое всегда опасно. Тем более когда с Украины в США пойдут гробы. Однако обе стороны будут вести себя сдержанно, и ядерной катастрофы не случится. Для американцев и других граждан стран НАТО, которые отправятся на Украину, найдут какой-нибудь статус. Например, их объявят добровольцами, которые отправились «защищать демократическую страну от российской агрессии», — пояснил Суздальцев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Грин, действующая администрация США хочет продлевать конфликт на Украине и продолжать противостояние с президентом России Владимиром Путиным столько, сколько им нужно.

До этого лидер киевского режима Владимир Зеленский признал, что без помощи Вашингтона ВСУ сдадут территории Вооружённым силам России — «целеустремлённому и хорошо вооружённому противнику».

Между тем помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что уже в ближайшее время у властей США иссякнет возможность передавать Украине новые пакеты вооружений.