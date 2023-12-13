Эксперт предположил, что самолётами F-16 на Украине будут управлять натовцы
Политолог Суздальцев допустил, что США могут отправить военных на Украину
Москва, 13 декабря, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Власти США действительно могут направить воинские части на Украину, если та начнёт проваливаться, считает политолог, доцент департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. Об этом он заявил 13 декабря корреспонденту ИА Регнум.
Ранее член палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что поскольку власти США заинтересованы в продолжении конфликта с Россией, то могут отправить на Украину американских мужчин «военного возраста», когда там закончатся люди, пригодные для службы.
«В этих словах есть зерно истины. Я думаю, что если Украина будет проваливаться, то американцы начнут с советников, а потом отправят какие-то воинские части. Я на 90% уверен, что если на вооружении Украины появятся F-16, то как минимум в половине из них будут сидеть представители не только США, но и стран Европы. Из Германии, Польши, Болгарии и даже Турции. Это почти наверняка», — сказал Суздальцев.
Он обратил внимание, что происходящее сейчас на Украине уже случалось в истории человечества. Речь идёт о Вьетнамской войне. Суздальцев напомнил, что там всё начиналось с противостояния друг другу двух частей Вьетнама, пока не перешло в стадию, на которой в конфликт вмешались американские войска. Поэтому прямое подключение американских военных к украинскому конфликту может быть вполне реалистичным сценарием. Однако до прямого конфликта между Россией и США дело не дойдёт.
«Такое всегда опасно. Тем более когда с Украины в США пойдут гробы. Однако обе стороны будут вести себя сдержанно, и ядерной катастрофы не случится. Для американцев и других граждан стран НАТО, которые отправятся на Украину, найдут какой-нибудь статус. Например, их объявят добровольцами, которые отправились «защищать демократическую страну от российской агрессии», — пояснил Суздальцев.
Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Грин, действующая администрация США хочет продлевать конфликт на Украине и продолжать противостояние с президентом России Владимиром Путиным столько, сколько им нужно.
До этого лидер киевского режима Владимир Зеленский признал, что без помощи Вашингтона ВСУ сдадут территории Вооружённым силам России — «целеустремлённому и хорошо вооружённому противнику».
Между тем помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что уже в ближайшее время у властей США иссякнет возможность передавать Украине новые пакеты вооружений.