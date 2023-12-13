Санкт-Петербург, 13 декабря, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Пожилую женщину с двухлетней внучкой на руках сбило машиной на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, сообщил 13 декабря телеканал 78.ru.

Владимир Андреев /URA.RU/TASS

Инцидент произошёл рано утром 12 декабря в Красногвардейском районе города. Во время движения по улице Корнея Чуковского водитель иномарки не заметил переходившую дорогу по переходу женщину с ребёнком на руках и сбил её.

Девочку госпитализировали с места ДТП.

Как сообщила «Фонтанка», 64-летняя женщина получила ушиб ноги.

Ранее ИА Регнум сообщало, что женщина пострадала в результате наезда трактора 9 декабря на востоке Москвы. Трактор принадлежит ГБУ «Жилищник», пострадавшая — сотрудница организации.

В Якутии в городе Покровске на лежавшего посреди дороги человека наехал автомобиль, за рулём которого находился сотрудник правоохранительных органов. Водитель был в нетрезвом состоянии. В этот день у него был выходной. Мужчина, на которого он наехал, умер.