Москва, 13 декабря, 2023, 16:53 — ИА Регнум. АНО «Белый Интернет» и «Ассоциация блогеров и агентств» (АБА) совместно запустят процесс популяризации правовой культуры и защиты цифровых прав россиян. Об этом стало известно в ходе совместной пресс-конференции «Права и обязанности блогера в интернете. Проблемы и решения» 13 декабря.

Ожидается, что организации выработают для этого единый формат. В частности, специалисты «Белого Интернета» и АБА проведут тематические выступления и лекции, в том числе с органами власти, выработают стратегию профилактики цифровых правонарушений в среде блогеров и продвижения через блогосферу идей защиты граждан.

«Это рамочное соглашение: чтобы делать крупные и важные дела. Многие блогеры ошибочно говорят неправовые вещи и не потому, что они противники права, а потому, что они права не знают», — пояснила член Совета по правам человека при президенте, глава АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко.

Она отметила, что юридическая подковка интернет-авторов необходима из-за их чаще всего огромной аудитории.

В мероприятии также поучаствовали основатели АБА Таня Иванова, Максим Перлин и Петро Шекшеев. Перлин, в свою очередь, во время своей речи отметил, что блогосфера представляет собой по-настоящему большой рынок, работающий по общим законам страны и уже довольно давно полноценно участвующий в формировании российской экономики.

«Очень хочется избежать некой охоты на ведьм, когда профессия блогера становится тождественной понятию мошенничества, обмана. Поэтому мы хотим разделить эти категории», — уточнил он.

По мнению Перлина, доходы блогеров растут ежегодно, и так будет продолжаться. Сидоренко выразила солидарную позицию, заявив о необходимости работы с блогерами и их аудиторией в процессе обучения цифровой грамотности, выделяя положительный и просоциальный контент.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря, во время встречи с уполномоченным при президенте по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой, глава «Белого Интернета» сообщила, что кибербуллингу в России неоднократно подвергались 22% детей. Сидоренко отметила, что борьба с ним и помощь жертвам должна строиться через системную работу и обучение цифровой гигиене. Львова-Белова с этим согласилась и рассказала, что приходится искать меры как от старых угроз, так и от новых, которые постоянно появляются. Рост вовлечённости детей в интернет требует просветительской работы, добавила омбудсмен.