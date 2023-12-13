Варшава, 13 декабря, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Вице-спикер Сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Босак может лишиться свой должности из-за антисемитской выходки однопартийца, который с помощью огнетушителя затушил ханукальные свечи. Об этом 13 декабря заявил журналистам спикер Сейма Шимон Холовня.

Кадр из видео

Он добавил, что требует исключения Брауна из его политической группировки.

«Если «Конфедерация» посчитает, что Брауну и далее есть место в её рядах, то для представителя «Конфедерации» с Брауном на борту не должно быть места в президиуме Сейма. Мы ждём их решения», ― пояснил спикер.

По его словам, голосование по этому вопросу состоится в середине следующей недели. Холовня добавил, что ожидает чёткой позиции и от Босака, и от «Конфедерации».

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Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря незадолго до голосования о вынесении вотума доверия правительству Дональда Туска депутат Сейма Польши от правой партии «Конфедерация свободы и независимости» Гжегож Браун потушил огнетушителем установленные в здании парламента ханукальные свечи, установленные напротив рождественской ёлки. По информации журналистов, Браун таким образом решил прервать празднование Хануки в Сейме. После его выходки охрана эвакуировала всех из здания.

Спикер польского парламента Шимон Холовня раскритиковал поступок коллеги, назвав его грубостью и агрессией, и отстранил Брауна от заседания. Он добавил, что подаст заявление в прокуратуру. Глава парламента считает, что действия Брауна попадают под статью о нарушении религиозного обряда.

13 декабря прокуратура Польши начала расследование соответствующего уголовного дела в отношении Брауна. В свою очередь, президиум Сейма оштрафовал парламентария на половину депутатской зарплаты на три месяца и полностью лишил депутатского пособия на шесть месяцев.

Холовня считает, что выходка его коллеги-депутата с ханукальными свечами играет на руку России, выставляя Польшу в негативном свете.

Ханука — иудейский праздник, посвященный памяти об очищении Иерусалимского храма после осквернения захватчиками. В 2023 году его отмечают с 7 по 15 декабря.