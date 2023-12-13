Вице-спикер Сейма Польши может потерять пост из-за выходки коллеги
Вице-спикер Сейма Польши может потерять пост из-за антисемитской выходки коллеги
Варшава, 13 декабря, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Вице-спикер Сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Босак может лишиться свой должности из-за антисемитской выходки однопартийца, который с помощью огнетушителя затушил ханукальные свечи. Об этом 13 декабря заявил журналистам спикер Сейма Шимон Холовня.
Он добавил, что требует исключения Брауна из его политической группировки.
«Если «Конфедерация» посчитает, что Брауну и далее есть место в её рядах, то для представителя «Конфедерации» с Брауном на борту не должно быть места в президиуме Сейма. Мы ждём их решения», ― пояснил спикер.
По его словам, голосование по этому вопросу состоится в середине следующей недели. Холовня добавил, что ожидает чёткой позиции и от Босака, и от «Конфедерации».
Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря незадолго до голосования о вынесении вотума доверия правительству Дональда Туска депутат Сейма Польши от правой партии «Конфедерация свободы и независимости» Гжегож Браун потушил огнетушителем установленные в здании парламента ханукальные свечи, установленные напротив рождественской ёлки. По информации журналистов, Браун таким образом решил прервать празднование Хануки в Сейме. После его выходки охрана эвакуировала всех из здания.
Спикер польского парламента Шимон Холовня раскритиковал поступок коллеги, назвав его грубостью и агрессией, и отстранил Брауна от заседания. Он добавил, что подаст заявление в прокуратуру. Глава парламента считает, что действия Брауна попадают под статью о нарушении религиозного обряда.
13 декабря прокуратура Польши начала расследование соответствующего уголовного дела в отношении Брауна. В свою очередь, президиум Сейма оштрафовал парламентария на половину депутатской зарплаты на три месяца и полностью лишил депутатского пособия на шесть месяцев.
Холовня считает, что выходка его коллеги-депутата с ханукальными свечами играет на руку России, выставляя Польшу в негативном свете.
Ханука — иудейский праздник, посвященный памяти об очищении Иерусалимского храма после осквернения захватчиками. В 2023 году его отмечают с 7 по 15 декабря.