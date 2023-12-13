Москва, 13 декабря, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Публикации в западных СМИ о том, что дочь бывшего депутата Госдумы Рината Хайрова встречается с американским актёром Томом Крузом, не соответствует действительности, заявил 13 декабря «РИА Новости» сам экс-парламентарий.

Global Look Press/Christopher Khoury/Keystone Press Agency, соцсети

«Я читал. Это чушь полная… Грязь оплачиваемая, которую сливают», — сказал он журналистам.

Сообщение о романтических отношениях между 36-летней дочерью экс-депутата Эльсины Хайровой и 61-летним голливудским актёром опубликовала 12 декабря британская газета Daily Mail. По информации издания, они вместе пришли на одну из вечеринок в Лондоне и также вместе её покинули. Источник заявил журналистам, что отношения у пары были похожи на то, как себя ведут влюблённые.

Круз трижды официально женился, каждый раз это были актрисы. Первой его женой стала Мими Роджерс, потом были Николь Кидман и Кэти Холмс. С третьей женой он развёлся в августе 2012 года. В 2015 году были публикации, что актёр хочет жениться на личной ассистентке Эмили Томас, которая моложе его на 31 год.

В феврале 2022 года бывший менеджер Круза Эйлин Берлин заявила о капризном характере голливудской звезды. Она рассказала об ужасных впечатлениях от общения с ним, так как актёр сильно злился на своего отца и был слишком требовательным.