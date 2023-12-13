Лондон, 13 декабря, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак вместе с коллегой из Нидерландов Марком Рютте не сразу смогли попасть в резиденцию главы британского правительства на Даунинг-стрит в Лондоне.

ТАСС/ EPA/ANDY RAIN Риши Сунак и Марк Рютте

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На кадрах с инцидентом запечатлено, как Сунак встретил Рютте на ступенях резиденции, после чего политики пожали друг другу руки и попытались войти в здание, дверь которого оказалась заперта.

Главы правительств двух стран некоторое время безуспешно пытались найти другой вход или открыть дверь, а затем им открыли её изнутри.

В канцелярии Сунака позднее пояснили, что дверь в резиденцию из соображений безопасности открывается только изнутри и, видимо, находящийся внутри охранник замешкался и не успел вовремя впустить политиков.

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