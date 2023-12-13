Кострома, 13 декабря, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Частный автобус с учителями и руководителями образовательных организаций Костромской области попал в ДТП. Один человек погиб, есть пострадавшие. Об этом сообщила региональная администрация.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По информации оперативных служб сегодня на участке федеральной трассы на границе Ярославской и Владимирской областей автобус с костромскими учителями попал в дорожно-транспортное происшествие», — рассказали в пресс-службе.

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Погиб водитель автобуса. Несколько человек пострадали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Делегация ехала в Москву на закрытие Года педагога и наставника. Автобус арендовали у частного перевозчика.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников распорядился, чтобы к месту аварии направили из Ярославля два автобуса с экипажем ДПС. Учителей разместят в пунктах временного пребывания, обеспечат горячим питанием и психологической помощью. Также их доставят домой.

Как сообщало 9 декабря ИА Регнум, в Воронежской области грузовик столкнулся с автобусом, перевозившим 43 детей. Авария произошла в Лискинском районе области на 585-м километре автодороги М4 «Дон». Там столкнулись грузовой автомобиль «Ивеко» и пассажирский автобус «Ман», двигавшиеся в попутном направлении в сторону Воронежа. Травмы получили водитель автобуса и его напарник.