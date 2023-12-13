Вашингтон, 13 декабря, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Американская компания по производству электромобилей Tesla отзовёт более 2 млн машин, выпущенных с 2012 года, чтобы обновить на них систему автоматического рулевого управления Autosteer, сообщило 12 декабря агентство Bloomberg, ссылаясь на Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA).

IMAGO/Manfred Segerer/TASS

В общей сложности отзыву подлежат 2 031 220 автомобилей, оборудованных системой автопилота Autosteer. Это касается моделей Model 3, выпушенных с 2017 по 2023 год, Model S (2012-2023), Model X (2016-2023) и Model Y (2020-2023).

По информации NHTSA, многолетнее исследование аварий показало, что система автопилота в этих машинах может способствовать росту рисков ДТП. В компании решили, что в ряде случаев функций Autosteer может быть недостаточно, чтобы предотвратить её неправильное использование водителем.

Tesla в мае уже отзывала 1,1 млн электромобилей из Китая из-за проблем с тормозной системой и их ускорением.

Минпромторг 17 июля сообщил, что автозавод «Москвич» будет производить электромобили с отечественными двигателем и тяговой батареей. В 2024 году планируют наладить процессы сварки и окраски кузова с привлечением российских компаний, а в 2026 году намерены начать выпускать машины с использованием основных российских компонентов.