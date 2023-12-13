Париж, 13 декабря, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Литератор, публицист, издатель и радиоведущая, вдова писателя Андрея Синявского Мария Розанова ушла из жизни в возрасте 93 лет. Об этом 13 декабря сообщил писатель Дмитрий Быков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в Telegram-канале.

«Умерла Марья Васильевна Розанова, мой идеал человека», — написал он.

Быков не уточнил причины смерти Роазновой.

Розанова родилась 27 декабря 1929 года в Витебске и окончила искусствоведческое отделение МГУ. Она занималась архитектурной реставрацией, преподавала в студии Театра имени Моссовета и ВГИКе, работала экскурсоводом и печаталась в журнале «Декоративное искусство СССР». В 1973 году вместе с мужем — писателем Синявским — покинула СССР и работала в журнале «Синтаксис», а также вела передачу на Радио «Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Жила в пригороде Парижа.