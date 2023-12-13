Омск, 13 декабря, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Директора омской школы № 87 обвинили в том, что она отказалась установить на здании учебного заведения памятную доску в честь погибшего бойца СВО Алексея Ямщикова.

Кадры видео

На действия директора школы, где учился Ямщиков, пожаловались участники спецоперации, выложив 12 декабря видеообращение в Telegram-канале «Русская община ZOV».

Они заявили, что собрали все документы для установки доски и получили необходимые разрешения в департаменте имущественных отношений, администрации Ленинского округа и военкомате и с этими документами пришли на встречу с директором школы Мариной Коваленко.

«И к нашему изумлению мы услышали такие слова: «Если мы будем всех развешивать, стен не хватит. Здесь вам не кладбище», — сказал участник обращения, обратившись затем к мэру Омска Сергею Шелесту.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3852776" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Местный портал ngs55.ru 13 декабря сообщил, что в администрации города начали разбираться в ситуации по поручению Шелеста. Как выяснилось, товарищи погибшего Ямщикова, действительно, побывали у директора школы.

При этом, сообщает портал, ссылаясь на городскую администрацию, директор не отказала военным. Она сказала, что для установки памятной доски нужно собрать документы, а окончательное решение примет Омский горсовет.

По данным администрации Омска, военные не запускали процедуру оформления доски ни в администрации Ленинского округа, ни в городской администрации.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября глава Пензы Александр Басенко на заседании городской думы предложил отложить установку мемориальных досок с именами погибших в ходе СВО бойцов на зданиях школ. Отвечая на критику в адрес директора школы, отказавшейся установить на здании мемориальную доску, глава города сказал, что для детской психики не будет полезным большое количество досок.

Позже он отметил, что в Пензе планируется в каждом учебном заведении установить мемориальный уголок в память о погибших бойцах, которые учились в этих учреждениях.