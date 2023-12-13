Москва, 13 декабря, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Сегодня будущее России формируют участники специальной военной операции. Об этом 13 декабря, открывая партийную дискуссионную площадку «Будущее России», заявил председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что будущее страны сейчас формируют абсолютно все.

«Парни на фронте. Те, кто занимается добровольческими делами, помогает фронту. Те, кто в тылу укрепляют обороноспособность страны. Те, кто сегодня на новый уровень вывел военно-промышленный комплекс», ― добавил Медведев.

Также в их число он включил всех, кто трудится ― врачи и учителя, рабочие и фермеры. По его словам, каждый из них вносит свой вклад в будущее страны, в том числе и власти.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря во время встречи со школьниками и студентами Медведев заявил, что специальная военная операция стала испытанием для России, из которого страна выйдет с честью.

Зампред Совбеза выразил уверенность в победе в спецоперации. Он подчеркнул, что Россия отстаивает справедливость, те идеалы, которые когда-то создали такую огромную страну. Он добавил, что участники спецоперации сражаются за страну, и они будут нести новые знания о справедливости.

Президент России Владимир Путин 8 декабря после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Москве заявил, что от боевой работы участников СВО многое зависит в будущем России. Глава государства подчеркнул, что бойцов спецоперации необходимо беречь и «без победных реляций» выполнять свою работу.

Он также добавил, что подвигами участников специальной военной операции гордится вся страна. По словам российского лидера, солдаты и офицеры, участвующие в СВО, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества.