Варшава, 13 декабря, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Спикер польского сейма Шимон Холовня отреагировал на поступок депутата Гжегожа Брауна, который из огнетушителя погасил ханукальные свечи, назвав этот поступок «российской повесткой дня». Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

Кадр из видео

«Мы спросим, кому было важно, чтобы в такой важный для Польши день в сейме случилось что-то подобное. Чтобы мир увидел такой образ польского сейма, парламента Польши, а не образ демократии, нового правительства. Произошедшее, несомненно, указывает на российскую повестку», — заявил спикер.

Он добавил, что все согласились с тем, что этот поступок дикий, глупый и агрессивный и он удовлетворяет ожидания врагов Польши.

Как сообщало 12 декабря ИА Регнум, депутат от правой партии «Конфедерация свободы и независимости» Браун в сейме Польши потушил с помощью огнетушителя ханукальные свечи. затушил с помощью огнетушителя ханукальные свечи.Горевшие на ханукальной меноре свечи находились напротив рождественской ёлки.

Местные журналисты написали, что таким образом Браун решил прервать празднование Хануки в сейме. После его выходки охрана эвакуировала всех из здания.

В тот же день спикер Холовня раскритиковал поступок коллеги и отстранил его от заседания. В отношении Брауна польская прокуратура возбудила дело.

Ханука — иудейский праздник, посвящённый памяти об очищении Иерусалимского храма после осквернения захватчиками. В 2023 году его отмечают с 7 по 15 декабря.