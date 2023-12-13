Белгород, 13 декабря, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Автомобиль подорвался на мине в Белгородской области, пострадали три человека. Об этом сообщил 13 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Происшествие случилось в Краснояружском районе в районе хутора Высокий.

«Машина с мирными жителями подорвалась на мине. Три человека пострадали: у одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго — закрытая черепно-мозговая травма», — написал Гладков в Telegram-канале.

Пострадавших оперативно направили в городскую больницу Белгорода. Третьего мужчину госпитализировали в Краснояружскую центральную районную больницу с сотрясением мозга.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря замсекретаря Совбеза России Михаил Попов завил, что мощный шторм на Чёрном море мог рассеять якорные мины киевских боевиков, что несёт опасность для гражданских судов. По его словам, за время СВО на них подорвались несколько иностранных судов, в том числе и украинских. Как отметил Попов, США и Украина молчат о том, что своими действиями превратили черноморский бассейн в крайне опасный для судоходства регион на многие годы.