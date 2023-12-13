Москва, 13 декабря, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Россияне стали активно пользоваться нейросетями: за год мобильный трафик сервисов по работе с ИИ вырос втрое, а их аудитория увеличилась в 3,5 раза. Об этом следует из результатов исследования, проведенного экспертами Yota на основе больших данных за 2022 и 2023 годы.

Yota Интерес к нейросетям в России вырос втрое

Эксперты проанализировали доступные российским пользователям сервисы, которые при помощи нейросетей позволяют создавать иллюстрации, текст или музыку. Самым популярным оказался проект «Шедеврум», запущенный в апреле 2023 года. С момента старта в этой нейросети было потрачено в два раза больше гигабайт, чем во втором по популярности сервисе по работе с ИИ — Kandinsky. С января этого года Kandinsky вырос в 2,5 раза по потреблению интернет-трафика и занимает вторую строчку.

В тройку самых популярных нейросетей по активности пользователей также вошел проект Mubert, генерирующий музыку. Однако с начала года потребление мобильного интернета в этой нейросети сократилось на 63%. В первую пятерку вошли еще два генератора аудиотреков на основе нейросетей: Aiva и Soundraw.

За январь–октябрь посещаемость сервисов по работе с ИИ выросла в 3,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Больше других нейросети используют люди в возрасте 36–45 лет — на них приходится треть (32%) аудитории.

Активнее всего нейросети набирают популярность у зумеров — молодежи в возрасте от 14 лет до 21 года. В 2023 году число таких пользователей выросло в 11 раз.

Как сообщается, мужчины чаще женщин пользуются нейросетями — они составляют 59% аудитории таких сервисов. В среднем россияне тратят почти час в месяц (59 минут) на работу с ИИ-сайтами.

Активнее всего нейросети используют жители Сочи, где в среднем абонент пользуется нейросетями почти два часа в месяц (116 мин). Также в пятерку городов-лидеров вошли Кострома, Грозный, Санкт-Петербург и Магадан.