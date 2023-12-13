Москва, 13 декабря, 2023, 14:53 — ИА Регнум. За январь–ноябрь 2023 года москвичи собрали более 1,4 млн тонн вторсырья. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

Stolbovsky Раздельный сбор мусора

«Все больше москвичей участвуют в программе раздельного сбора отходов. К примеру, в 2019-м собрали 450 тыс. тонн вторсырья. В 2020-м, когда стартовала программа, — почти в два раза больше. В прошлом году на утилизацию отправлено около 1,5 млн тонн вторичных ресурсов. В нынешнем вновь прогнозируется рост этого показателя, уже собрали свыше 1,4 млн тонн», — написал мэр.

Сергей Собянин напомнил, что синие и серые контейнеры для раздельного сбора мусора стоят возле жилых домов, соцобъектов и коммерческих организаций. Твердые коммунальные отходы сортируются и направляются на переработку.

Кроме того, градоначальник отметил, что городские власти сделали ставку не на штрафы, а на экологическое просвещение горожан. Таким образом, в школах и семейных центрах ежемесячно проводятся уроки экологии, а в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ установили интерактивный экспонат, который знакомит с правилами разделения отходов. В 11 экоцентрах города, в том числе в парке «Яуза», можно узнать все про сортировку отходов и сдать на переработку крышки от бутылок. Другие экоцентры города принимают также металл, бумагу, стекло, пластик и ненужные вещи.

«Голосовой помощник «Алиса» рассказывает, как правильно сортировать мусор и где находятся ближайшие баки. Чтобы воспользоваться этой функцией, достаточно сказать: «Алиса, запусти навык «Чистая Москва», — добавил Сергей Собянин.