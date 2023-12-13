Осло, 13 декабря, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский второй раз за день заявил о том, что ВСУ якобы не сдали в 2023 году ни одного населённого пункта. Он выступил с таким утверждением 13 декабря на пресс-конференции в Осло.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«В этом году у России не было ни одной победы. Они ничего не смогли сделать. Они не смогли занять ни одного села, я уже не говорю про города», — сказал лидер киевских властей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 13 декабря Зеленский также заявил в интервью Fox News, что российские военные в 2023 году якобы не освободили ни одного находящегося под контролем Киева населённого пункта.

Заявления главы киевского режима не соответствует действительности. Так, в феврале российские военные освободили город Соледар в ДНР, а в мае — Артёмовск, что признали в Киеве.

Минобороны в августе и сентябре сообщало о продвижении ВС России на купянском направлении. А 29 ноября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что армия России освободила населённый пункт Артёмовское в ДНР.

Президент США Джо Байден 12 декабря заявил, что вхождение Украины в НАТО могут рассмотреть только после её «победы» в конфликте.