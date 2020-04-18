Вашингтон, 13 декабря, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Американского актёра Тома Круза заподозрили в романе с дочерью бывшего депутата Госдумы Рината Хайрова. Об этом 13 декабря сообщил портал Daily Mail.

Global Look Press/Соцсети

Как узнали журналисты, актёр посетил одну из лондонских вечеринок с 36-летней Эльсиной Хайровой. По окончании мероприятия они покинули его вместе.

«Они выглядели как влюблённые люди, кажется, Круз был одержим ею», — говорится в публикации.

Официальных комментариев ни от актёра, ни от дочери экс-депутата не поступало.

Том Круз был трижды официально женат. Всеми его жёнами были коллеги по цеху: первой — Мими Роджерс, второй — Николь Кидман, третьей — Кэти Холмс. С Роджерс он расстался спустя три года, семья с Кидман распалась после 9 лет и 11 месяцев, причиной послужил роман актёра с Пенелопой Крус. На Холмс Круз женился в ноябре 2006 года, официально развёлся в августе 2012 года. В 2015 году появилась информация, что актёр вновь готовится жениться — на этот раз на личной ассистентке Эмили Томас, которая моложе его на 31 год.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2022 года экс-менеджер актёра Эйлин Берлин пожаловалась на его характер, заявив, что он очень капризный. Женщина заявила, что общение с Крузом было ужасным и что он сильно злился на своего отца, капризничал и мог завестись по щелчку пальцев.