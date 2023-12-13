Москва, 13 декабря, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Гендиректор Российской национальной библиотеки (РНБ) Владимир Гронский умер на 71-м году жизни, сообщили 13 декабря в РНБ.

Артем Геодакян/ТАСС Владимир Гронский

«Причина смерти не уточняется. О дате и месте похорон сообщат дополнительно», — сообщили в пресс-службе библиотеки.

Гронский родился 31 декабря 1952 года в Кронштадте. В 1991 году стал сооснователем газеты «Невское время», в которой работал заместителем главного редактора. В 1996 году его назначили главным редактором «Вечернего Петербурга», где он проработал до 2001 года.

Впоследствии Гронский работал гендиректором Санкт-Петербургской филармонии, возглавлял ОАО «Информационно-издательский центр правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр», руководил пиар-кампанией строительства Охта-центра.

В мае 2013 года Гронский стал директором Санкт-Петербургского государственного мемориального музея А. В. Суворова. Также он был председателем комиссии по культуре, сохранению историко-культурного наследия и туризму петербургской Общественной палаты и членом правления отделения Союза журналистов России в Петербурге.

Российскую национальную библиотеку он возглавил в январе 2021 года.