Санкт-Петербург, 13 декабря, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Журналист и писатель, основатель ряда СМИ Андрей Константинов умер в возрасте 60 лет в Санкт-Петербурге. Об этом 13 декабря сообщило издание «Фонтанка».

Юрий Белинский/ТАСС Журналист и писатель Андрей Константинов

«В Петербурге скончался журналист, писатель, основатель «Агентства журналистских расследований», «Фонтанки» и 47news Андрей Константинов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Константинов умер утром 13 декабря у себя дома. По данным газеты, в течение последнего года журналист тяжело и неизлечимо болел.

Константинов родился 30 сентября 1963 года в посёлке Приволжском Астраханской области. В 1986 году окончил Восточный факультет Ленинградского государственного университета, после чего получил распределение в Министерство обороны СССР и уехал в Краснодар, где служил старшим переводчиком. В 1991 году уволился из армии и стал корреспондентом газеты «Смена».

В феврале 1998 года стал гендиректором и главным редактором информационно-аналитического «Агентства журналистских расследований» (АЖУР). Сейчас в состав группы «АЖУР» входят газета «Ваш тайный советник», «МК-Питер», журнал «Город-812» и интернет-портал «Фонтанка. Ру».