Ереван, 13 декабря, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Российская блогерша Юля Финес (Юлия Максимовская), которую задержали в Ереване из-за хулиганских действий, получила травму позвоночника во время попытки побега из отделения СК Армении через окно. Об этом 13 декабря сообщили в ведомстве.

Соцсети Юля Финес

Максимовскую накануне вечером доставили в отделение на очную ставку. После неё россиянка попросилась в туалет, и, пока следователь ждал её за дверью, девушка попыталась пролезть в окно и упала на крышу полицейского изолятора. Вследствие падения она травмировала позвоночник, девушку доставили в медцентр, где диагностировали компрессионный перелом двух позвонков.

О задержании двух россиян в Ереване стало известно 9 декабря. На тот момент имена не назывались, но СМИ узнали, что одной из них оказалась Финес. По сведениям армянской стороны, задержанные повредили имущество точки быстрого питания, закидали сотрудника продуктами и растоптали цветы, сопровождая всё это обильными ругательствами.

Как сообщало ИА Регнум в августе, бывшая жена рэпера Гуфа (Алексея Долматова), блогер Айза-Лилуна Ай, попала в ДТП на Бали, столкнувшись с мотоциклистом из России. Как она рассказала, возвращаясь домой, в узком месте она начала сдавать назад, чтобы пропустить другую машину, и в этот момент раздался «жёсткий хруст» от столкновения с байкером. Он начал материться на русском, подумав, что аварию устроил местный житель, но увидел за рулём Айзу, успокоился и извинился. Травм никто не получил.