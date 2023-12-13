Москва, 13 декабря, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Украинская армия на донецком направлении в зоне спецоперации за сутки потеряла 250 военных, сообщил 13 декабря на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские военные отразили за сутки четыре атаки ВСУ в районах села Клещеевка и посёлка Шумы в ДНР. Российские подразделения нанесли поражение украинским военным в районах Марьинки, Клещеевки, посёлков Курдюмовка и Кирово, села Красное в ДНР.

«Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 250 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты Bradley производства США, три боевые бронированные машины, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20 и гаубица Д-30», — сообщил Конашенков.

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