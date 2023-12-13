Самара, 13 декабря, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Самарская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, укравшей из офиса бумаги на 24 млн рублей. На вырученные от продажи деньги она купила квартиру и автомобиль Mercedes-Benz. Об этом сообщила областная прокуратура в Telegram-канале.

РИА Новости/Александр Кряжев

30-летнюю самарчанку обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег или имущества, приобретённых в результате совершения преступления (часть 4 статья 159 УК РФ и части 1, 2 статьи 174.1 УК РФ). Уточняется, что сначала она работала бухгалтером, затем решила сменить сферу деятельности и устроилась главным специалистом отдела хозяйственного обеспечения одной из самарских организаций. За почти полтора года работы она успела вынести из офиса 112 тыс. пачек бумаги.

«С мая 2020 года по октябрь 2021 года девушка похитила бумаги на 24 млн рублей. Чтобы легализовать деньги, она купила квартиру и машину марки Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC. Узнав о возбуждении уголовного дела, девушка продала имущество по заниженной цене», — сообщили в прокуратуре.

Девушку объявили в международный розыск. В отношении неё заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передали в суд.

Только по статье о мошенничестве самарскому завхозу грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало 27 октября ИА Регнум, мошенник за несколько секунд выманил у жительницы Кемеровской области 1,2 млн рублей. Ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником мобильного оператора. Он сказал, что ей нужно продлить договор, чтобы SIM-карта и тариф продолжили функционировать. Женщина продиктовала код из SMS и забыла о звонке на пару дней, пока не зашла в приложение банка, где увидела списание крупной суммы денег.