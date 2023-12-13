* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 13 декабря, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Представители движения «Ветераны России» требуют лишить писателя Дмитрия Быкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) всего имущества в России. С таким требованием активисты обратились к генеральному прокурору Игорю Краснову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Об этом «Ветераны России» 13 декабря сообщили в Telegram-канале.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Писатель Дмитрий Быков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Они также потребовали запретить продажу его книг в книжных магазинах и на интернет-ресурсах после публичных заявлений писателя о том, что средства от их продаж в России идут на спонсирование Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«На основании публичных признаний в финансировании ВСУ, необходимо провести проверку в целях возбуждения уголовного дела о дискредитации Вооружённых сил РФ в отношении Дмитрия Быкова», ― добавил председатель движения «Ветераны России», доброволец СВО Ильдар Резяпов.

Он подчеркнул, что следует конфисковать всё имущество писателя, расположенное на территории России, а полученные средства направить на нужды спецоперации. По данным СМИ, Быков владеет двумя квартирами в Москве, их стоимость в сумме составляет примерно 55 млн рублей. Во владении писателя находятся трёхкомнатная квартира 70 кв. м и квартира 42,3 кв. м на Мосфильмовской улице в столичном районе Раменки.

Также, добавил Резяпов, следует собрать все книги этого иностранного агента в печатном виде и сдать в макулатуру, а на переработанной бумаге напечатать учебники для российских детей.

Как сообщало ИА Регнум, в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), запись которого они выложили в Сеть 11 декабря, иноагент Быков, думая, что разговаривает с главой офиса главы киевского режима Андреем Ермаком, заявил, что не имеет претензий к ВСУ из-за убийств русских. Он также добавил, что собирается вернуться в Россию. По его словам, в стране у него осталось много студентов, которые «адекватно» относятся к сложившейся ситуации. Быков также выразил готовность преподавать и выступать на Украине, если его позовут.

В интервью он также сказал, что мечтает, чтобы Украина захватила обратно Мариуполь, а также выразил готовность покупать дроны для ВСУ с гонораров от изданных книг.

В этой связи глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить писателя на предмет финансирования украинской армии.