Анадырь, 13 декабря, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Подросток погиб на Чукотке от переохлаждения во время стоянки в тундре, сообщили 13 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры.

Илья Наймушин/РИА Новости

Мальчик 6 декабря отправился с отцом — работником оленеводческой бригады — на собачьей упряжке в сторону перевалочной базы. Пока они ехали, началась сильная пурга, и мужчина с сыном решили переждать непогоду в тундре.

«Во время стоянки подросток скончался от переохлаждения. Мужчина спустя пять дней добрался до места расположения бригады с обморожениями различных частей тела», — сообщили в прокуратуре.

Надзорное ведомство начало проверку, чтобы установить причины и условия случившегося и дать оценку исполнению отцом мальчика родительских обязанностей.

Как сообщало ИА Регнум, во время сильных морозов в городе Зеленогорске в Красноярском крае две воспитанницы детского дома, подростки 2007 и 2006 года рождения, самовольно ушли и не вернулись. Через два дня, 12 декабря, в МВД сообщили о поисках девочек.

Сегодня полиция сообщила, что девочек нашли: они были в гостях у знакомых, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В МВД добавили, что устанавливают причины и обстоятельства их ухода из интерната.