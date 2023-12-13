Буэнос-Айрес, 13 декабря, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Правительство Аргентины девальвирует официальный курс песо более чем на 50% — до 800 за $1, сократит энергетические субсидии, размер правительства и отменит тендеры на общественные работы, сообщило издание Reuters.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Цель состоит в том, чтобы избежать катастрофы и вернуть экономику в нужное русло», — пояснил в своём выступлении министр экономики страны Луис Капуто.

Он признал, что план, вероятно, будет болезненным в краткосрочной перспективе, но это необходимо для снижения инфляции и сокращения дефицита бюджета. Министр оценил дефицит в 5,5% ВВП.

Власти Аргентины также намерены сократить транспортные и энергетические субсидии, прекратить индексацию пенсий.

Аргентина борется с инфляцией, приближающейся к 150%, резервы центрального банка находятся в минусе, а две пятых населения живут в бедности. Валютный и зерновой рынки страны закрыли 12 декабря, поскольку трейдеры ожидали экономического плана нового правительства. Банки уже ожидали резкой девальвации, а некоторые снизили обменный курс до 700. С 2019 года аргентинское песо поддерживалось искусственно под строгим контролем за движением капитала.

По данным Banco Nacion, в настоящее время доллар при продаже банком стоит 400,5 песо, при покупке — 365,5.

Как сообщало ИА Регнум, всеобщие выборы в Аргентине прошли в два тура 22 октября и 19 ноября. Победу на выборах президента одержал Хавьер Милей из альянса «Свобода наступает». Он официально вступил в должность 10 декабря. Милей выступил за замену национальной валюты на доллар, роспуск Центрального банка Аргентины, ликвидацию государственного финансирования медицины, социальной сферы и образования.