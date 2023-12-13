Вашингтон, 13 декабря, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Американская военная корпорация Lockheed Martin произвела менее половины запланированных на 2023 год модернизированных истребителей F-35. Об этом 13 декабря сообщило издание Defense News.

Michael Jackson/U. S. Navy/Global Look Press

По его информации, корпорация смогла собрать только 21 истребитель из 52 запланированных из-за «медленного производства» ключевых деталей.

F-35 — это семейство малозаметных многофункциональных американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Оно имеет три модификации: F-35A (наземный истребитель), F-35B (истребитель с коротким взлётом и вертикальной посадкой) и F-35C (палубный истребитель для военно-морских сил).

Как передавало ИА Регнум, 31 мая агентство Bloomberg сообщило, что Lockheed Martin планирует отправить властям США запрос на сумму 38 миллиардов долларов для устранения неполадок, выявленных в системе охлаждения двигателей истребителей F-35. В Счётной палате страны уточнили, что дополнительное тепло ускоряет износ двигателя и увеличивает затраты на техническое обслуживание самолёта.

По информации издания, F-35 является самым дорогостоящим в мире оружием. Совокупная стоимость этих истребителей достигает порядка 412 млрд долларов.