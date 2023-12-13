Вашингтон, 13 декабря, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил во время визита в США, что за последний год боевых действий ВСУ не потеряли «ни одной деревни». Ранее он при этом соглашался с утратой города Артёмовска (укр. Бахмут) в мае 2023 года.

Иван Ноябрев/ТАСС

«Самое важное, что надо понимать о происходящем — Россия не заняла ни одну украинскую деревню за этот год», — заявил Зеленский в эфире телеканала Fox News.

Как именно следует понимать его слова с учётом известных реалий на поле боя, Зеленский не пояснил. Помимо Артёмовска хорошо известно, что в ходе боевых действий российские войска заняли Соледар и постоянно продвигаются на основных тактических направлениях в зоне проведения специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум в тот же день, Зеленский также признал, что без помощи США ВСУ сдадут все территории российским войскам. По информации The Washington Post, этим ему не удалось убедить Конгресс в необходимости продолжить оказание помощи Киеву.

Агентство Bloomberg, в свою очередь, сообщало, что Зеленский умолял американских законодателей одобрить новый пакет помощи в размере $61 млрд, но покинул Вашингтон без чёткого согласия на это.

Позднее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что сделанные во время визита Зеленского в США заявления президента страны Джо Байдена свидетельствуют о коренной перемене взглядов американских властей на украинский конфликт.