Санкт-Петербург, 13 декабря, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции, подозреваемого в причастности к незаконной легализации более 100 тыс. мигрантов, сообщила 13 декабря пресс-служба регионального главка Министерства внутренних дел.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Сотрудники собственной безопасности МВД начали расследование осенью 2022 года. Они выявили масштабную организованную деятельность по регистрации иностранцев.

«По оперативным данным, злоумышленники в составе преступного сообщества изготавливали поддельные документы о постановке на миграционный учёт иностранных граждан», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В июле 2023 года правоохранители задержали руководящего работника регионального управления по вопросам миграции и привлекли в качестве подозреваемого. Бывшего начальника управления задержали 13 декабря, при этом он месяц назад ушёл с этого поста по собственному желанию.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября в МВД России сообщили, что в ходе операции «Нелегал-223» из страны депортировали около 15 тыс. нелегальных мигрантов. Кроме того, входе проверок выявили 447 человек, находившихся в федеральном и международном розыске. В ходе операции возбудили около 3,6 тыс. уголовных дел, связанных с оборотом оружия и наркотиков.

В июне в ФСБ сообщили о ликвидации канала легализации иностранцев в России. Правоохранители обнаружили лабораторию, где изготовляли поддельные документы, задержали шесть человек, в том числе организатора.