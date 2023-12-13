Москва, 13 декабря, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Вашингтону не нужны специальные дипломатические демарши, касающиеся выборов президента в России в 2024 году. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, США знают о неприемлемости этого. Об этом глава МИД заявил журналистам в Совете Федерации.

Дарья Антонова ИА Регнум

Он обратил внимание на отслеживание российскими спецслужбами попыток незаконного вовлечения США во внутренние процессы в России, в том числе и в выборы.

«Но скрывать нам нечего, когда мы такие попытки выявляем, мы их предъявляем всему миру. Никаких специальных дипломатических демаршей в данном случае не требуется. Американцы прекрасно знают, что мы знаем, и знают, что это неприемлемо», — сообщил Лавров.

Как передавало 21 ноября ИА Регнум, Центризбирком сообщил о начале дискредитации выборов президента России. Председатель ЦИК Элла Памфилова указала покинувших страну россиян, в частности на «подонков, которые не просто уехали, отрабатывая свои жалкие копейки», но формирующих базу для срыва президентских выборов. По её словам, они уже работают там, но и в России «ждуны осевшие не спят, просто затаились».

10 декабря Комиссия Госдумы по расследования фактов вмешательства в дела РФ отметила, что зафиксировала активизацию западных спецслужб перед выборами. Это начало деятельности спецслужб стран НАТО, подконтрольных им неправительственных организаций и «агентов влияния», уточнили в нижней палате российского парламента.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Голосование состоится в том числе и в новых регионах.