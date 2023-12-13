Брянск, 13 декабря, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Ученица брянской гимназии Алина А., устроившая 7 декабря стрельбу в школе, принесла с собой обёрнутое в бумагу оружие прямо в пакете. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как она с пакетом идёт по улице рядом со своей сестрой.

Кадр из видео

Девочка положила ружьё в пакет для второй обуви, а не поместившуюся в него рукоятку она обмотала миллиметровкой. Камера сняла её за несколько минут до прихода в школу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3852728" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> школьницы

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 декабря 14-летняя учащаяся гимназии в Брянске устроила стрельбу, применив принадлежащее её отцу ружьё «Бекас-3». Она сделала несколько выстрелов в кабинете биологии. Погибли одноклассница девочки и она сама, ещё четверо учащихся пострадали.

В школу Алина пришла вместе с Дашей. Девочки явились ко второму уроку, прогуляв занятие по географии. Даша пришла в кабинет биологии первая, а Алина задержалась. Сестра утверждает, что не знала о её планах устроить стрельбу.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ). По версии следствия, у девочки был конфликт с одноклассниками.

Против её отца Дмитрия возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства (статья 110 УК РФ) и о небрежном хранении огнестрельного оружия (часть 2 статьи 224 УК РФ). Мужчину задержали, по решению суда его арестовали на два месяца.

Он рассказал на допросе, что более чем полгода назад изменилось поведение дочери: девочка стала нервозной. По его словам, он предлагал жене показать Алину психиатру, подобрать таблетки.

Также задержали замдиректора гимназии Ларису Католикову, предъявив обвинение по статье о халатности, повлёкшей смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 293 УК РФ). Суд 10 декабря суд отправил её под домашний арест.

Среди задержанных также директор охранного предприятия Сергей Поддубный, сотрудница охраны школы Галина Черткова. Суд 9 декабря отправил их на два месяца под арест.