Москва, 13 декабря, 2023, 13:14 — ИА Регнум. С 1 января 2024 года Россия будет председательствовать в БРИКС, встреча министров иностранных дел организации состоится летом в Нижнем Новгороде. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров во время правительственного часа в Совете Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы запланировали порядка 200 мероприятий, включая с десяток, если не больше, министерских встреч. Встреча министров иностранных дел БРИКС состоится летом в Нижнем Новгороде», — сообщил он.

Лавров назвал БРИКС одной из несущих опор образующегося многополярного миропорядка. По его словам, Россия окажет содействие постепенному вливанию новых участников в рабочие структуры организации.

«Рассчитываем выйти на казанский саммит объединения в октябре следующего года с солидным набором решений в сфере политики, безопасности, финансово-экономической и культурно-гуманитарной областях», — отметил российский министр.

В этом году на саммите в Йоханнесбурге, ЮАР, в БРИКС объявили о решении пригласить Аргентину, Египет, Иран, Объединённые Арабские Эмираты, Королевство Саудовской Аравии и Эфиопию. Сейчас в организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.

Президент России Владимир Путин 6 декабря совершал рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию, чтобы помимо прочих тем двустороннего сотрудничества обсудить их членство в БРИКС.

10 декабря Центральное телеграфное агентство КНДР писало, что страны БРИКС могут построить новый глобальный экономический порядок, отметив, что объединение уже превзошло так называемую «Большую семёрку» (G7), пригласив в свои ряды новых членов.