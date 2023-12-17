Москва, 17 декабря, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Повлиять на работу электронных сигналов на железных дорогах или авиалиний могут только очень сильные магнитные штормы, уровень которых не менее показателя G3. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

z03/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Ранее британские ученые из Ланкастерского университета пришли к выводу, что солнечные бури угрожают не только системам связи и спутникам, но и поездам, повышая риск аварийных ситуаций. Специалисты считают, что магнитные штормы создают помехи для электронных сигнальных станций на железных дорогах и даже могут переключить железнодорожные указатели, например с сигнала «стоп» на сигнал «движение разрешено» и наоборот.

По мнению Эйсмонта, выводы британских учёных касаются именно ситуаций, когда штормы достигают высоких показателей возмущённости магнитного поля.

«На работу электронных сигналов на железных дорогах могут повлиять только очень сильные магнитные штормы. Их уровень будет не менее показателя G3. Любые помехи и возмущение магнитного фона предусматривались, когда создавались системы передачи сигналов и защита для них. Но если магнитный шторм слишком силён и достигает уровня, например, G5, то есть риск отключения работы системы. Она не справится и просто выключится», — рассказал Эйсмонт.

Он отметил, что вспышки на Солнце приводят к магнитным бурям на Земле, что вызывает множество последствий, в том числе влияет на различные приборы связи и создаёт помехи в их работе. Эти возмущения могут исказить и передаваемые сигналы. Причём по примеру перебоев в работе железнодорожных систем также существуют угрозы и для авиатехники, и для обычных светофоров на дорогах. Учёный уверен, что при создании систем передачи сигналов учитывалось возможное влияние магнитного фона и разрабатывалась соответствующая защита.

«Но не всё так страшно, как может показаться с первого взгляда. Потому что все управляющие сигналы имеют определённую защиту. Системы защищены от внешних воздействий максимально, особенно те, которые связаны с перевозками людей. Должно произойти что-то совсем редкое и резкое для того, чтобы внутренние коды систем и сигналов совпали с внешним воздействием», — отметил Эйсмонт.

Как писали британские учёные, риски для железных дорог и другой инфраструктуры могут быть особенно высокими, когда Солнце достигнет пика своего 11-летнего цикла активности. Эйсмонт согласился с этими выводами. И в этом случае он призвал быть более внимательными уже весной следующего года.

«Солнечная активность — это то, чем человек управлять не может, возможен только контроль и мониторинг. И 11-летний цикл солнечной активности сейчас близится к своему пику. Вероятно, он случится уже в апреле–мае 2024 года, и есть все основания полагать, что это приведёт к довольно масштабным вспышкам и магнитным бурям с высокими показателями», — заключил эксперт.

Ранее специалисты из Сколтеха также отмечали, что в России необходима национальная система мониторинга солнечной активности, которая поможет снизить риск аварийных ситуаций не только с космическими аппаратами и спутниками, но и в транспортной и электроэнергетической отраслях.

В начале декабря Землю накрыла мощная магнитная буря, уровень которой учёные оценили как G3.

Ранее британская газета Daily Star писала, что, согласно данным учёных, в 2025 году на Землю обрушится солнечная буря, которая может буквально уничтожить весь интернет.