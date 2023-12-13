Челябинск, 13 декабря, 2023, 12:35 — ИА Регнум. В Челябинской области ВИЧ-инфицированный наркоман укусил полицейского, который пытался его задержать. Теперь за здоровьем оперативника следят медики. Ближайший год мужчине предстоит сдавать анализы, потому что заболевание имеет продолжительный инкубационный период. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Антон Вергун/РИА Новости

9 декабря около 18:00 в полицию обратились жители одного из домов на улице Шишкина. Они просили усмирить разбушевавшегося соседа. На место направили наряд полиции. В одной из квартир находился агрессивный мужчина в состоянии наркотического опьянения. Во время задержания он укусил одного из оперативников за руку, оставив глубокую царапину и содрав верхний слой кожи. Позже выяснилось, что задержанный болен ВИЧ.

«В Областной центр по профилактике и борьбе со спидом и инфекционными заболеваниями г. Миасса обратился сотрудник полиции, где ему был поставлен диагноз: скарифицированная рана правой кисти (царапина или ссадина с кровотечением), контакт с больным ВИЧ», — рассказал собеседник агентства.

Теперь за здоровьем оперативника будут наблюдать врачи, через полгода мужчина будет сдавать анализы на ВИЧ и другие инфекции. По факту нападения на сотрудника полиции СК по Челябинской области уже проводит проверку.

О задержанном известно, что ему 30 лет, он уже был ранее судим за кражу (ч.2 ст.158 УК РФ), угон автомобиля (ч.2 ст 166 УК РФ) и незаконный оборот наркотиков (ч.1 ст. 228 УК РФ). На момент задержания он находился под административным надзором.

Ранее ИА Регнум сообщал, что в Москве болельщик напал на полицейских после матча «Локомотива» и ЦСКА.