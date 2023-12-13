Балаково, Саратовская область, 13 декабря, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Балаковский комплекс «ФосАгро» стал победителем конкурса «Инвестор года» в Саратовской области. Также предприятие признано лучшим в номинации «Социальная и туристическая сфера». Таким образом был отмечен вклад компании в социально-экономическое развитие региона, благоустройство Балакова и реализацию благотворительных проектов.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

На церемонии награждения в правительстве Саратовской области дипломы победителям и лауреатам вручил губернатор Роман Бусаргин. «По темпам роста мы на первом месте в Приволжском федеральном округе, — отметил он. — В федеральном инвестиционном рейтинге область поднялась с 18-го на 13-е место. У нас одна из лучших динамик, что было отмечено Владимиром Путиным».

Балаковскому предприятию «ФосАгро» в этом году исполняется 50 лет. В этом году компания инвестировала в развитие своего предприятия в Балакове 11,7 млрд рублей. Средства были направлены на повышение эффективности имеющихся подразделений и строительство новых. Например, в ближайшее время, после коренной модернизации будет пущена в эксплуатацию одна из сернокислотных установок. Ее производительность увеличена на 40%. Предприятие остается одним из ведущих налогоплательщиков в регионе с объемом платежей в бюджет более 2,3 млрд рублей в этом году.

За последние десять лет вклад «ФосАгро» в социальное развитие Саратовской области превысил 4,5 млрд рублей. Эти средства позволили реализовать многочисленные благотворительные инициативы компании в области образования, детского и профессионального спорта, здравоохранения, сохранения культурного наследия, поддержки трудового коллектива. Кроме того, компания поддержала строительство областной инфекционной больницы и реализовала ряд программ по благоустройству общественных пространств города Балаково.

Как отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников, с Саратовской областью компанию связывают давние партнёрские отношения, он подчеркнул, что в регионе создан комфортный инвестиционный климат.

«Ежегодно между компанией и правительством области подписывается соглашение о сотрудничестве в области реализации крупных социальных и инвестиционных проектов», — рассказал Михаил Рыбников. По его словам, в силу своего удачного географического положения, близости к основным аграрным регионам страны балаковский комплекс в полной мере ориентирован на решение ключевой для компании и для всей страны задачи — обеспечение отечественных аграриев высокоэффективными минеральными удобрениями. «Со своей ролью защитника продовольственной безопасности России предприятие справляется вот уже 50 лет», — подчеркнул он.