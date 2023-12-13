* — внесён в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Москва, 13 декабря, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Бывшего сторонника Алексея Навального (внесён в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и националиста Максима Тесака Марцинкевича задержали в Новосибирске при подготовке к теракту. Как сообщил 13 декабря источник ИА Регнум, националист Евгений Ряполов планировал устроить подрыв местных здания ФСБ и мечети.

Соцсети Евгений Ряполов

В прошлом он активно участвовал в ультраправых организациях, в 2017 году его осудили также за хранение взрывчатых веществ на четыре года колонии. В домашнем пылесосе мужчины оперативники обнаружили следы взрывчатки, а перед этим он собрал самодельную бомбу в корпусе мультиварки и принёс её в военкомат. В содеянном Ряполов признался.

Помимо этого, силовики установили, что националист связывался с украинскими кураторами, и, кроме пылесоса, у него нашли провода, набор для пайки и кусачки. Ряполову грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре сотрудники ФСБ нейтрализовали в Твери агента украинских спецслужб, готовившего теракт в военкомате. За денежное вознаграждение он собирал и передавал информацию о военных и топливно-энергетических объектах в области, кураторы подготовили для него схрон с оружием и взрывчаткой для подрыва военкомата. В ходе задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.