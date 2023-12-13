Нью-Йорк, США, 13 декабря, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счёт голевую передачу в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Торонто Мейпл Лифс».

ТАСС/ Joel Marklund/Bildbyran via ZUMA Press Артемий Панарин

В результате в активе 32-летнего российского хоккеиста стало 700 очков в его заокеанской карьере, однако его передача не помогла «Рейнджерс», которые проиграли канадскому клубу со счётом 7:3.

Панарин также стал 15-м игроком из России, сумевшим достичь отметки в 700 очков в НХЛ, до него такого результат смогли добиться Алексей Жамнов, Сергей Зубов, Сергей Гончар, Алексей Яшин, Евгений Малкин, Александр Овечкин, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук, Никита Кучеров, Сергей Фёдоров, Александр Могильный, Павел Буре, Вячеслав Козлов и Павел Дацюк.

Российский форвард смог набрать 700 очков за 617 матчей. При этом лучшим бомбардиром в истории НХЛ среди российских хоккеистов является действующий нападающий и капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1501 очко в 1372 матчах). Панарин начал играть в НХЛ в сезоне 2015/2016 и выступает за «Рейнджерс» с сезона 2019/2020.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря Панарин превзошёл рекорд форварда Уэйна Гретцки в НХЛ. Хоккеист смог набрать очки в 11-м подряд домашнем матче «Рейнджерс» и этим побил рекорд легендарного нападающего.

Также Панарина 19 ноября признали второй звездой дня в НХЛ за два очка в матче с «Нью-Джерси Дэвилз». Первой звездой игрового дня стал российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтинг» Никита Кучеров, забросивший в матче с «Эдмонтон Ойлерз» две шайбы и отдавший одну результативную передачу.